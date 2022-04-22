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Fatih Karagümrük SporEmre Mor'dan bir imza daha! İşte yeni takımı
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Emre Mor'dan bir imza daha! İşte yeni takımı

Celta Vigo'dan Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gelen Emre Mor İstanbul kulübüyle anlaşmaya vardı.

22.04.2022 - 10:07 |
Emre Mor'dan bir imza daha! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz yıllarda Danimarka ekibi Nordsjaelland'tan Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor müthiş bir çıkış yakalamıştı.

A Milli Takım'a kadar yükselen Emre Mor, yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Terim döneminde Galatasaray'a da kiralık olarak gelmişti.

Bu sezon Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performans ile A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çeken Emre Mor'un İstanbul ekibindeki geleceği merak konusu oldu.

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 24 maça çıkan Emre Mor 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği performanstan memnun kalan teknik direktör Volkan Demirel ve Karagümrük yönetimi, Emre Mor'un bonservisi için harekete geçti.

Emre Mordan 2 yıllık imza İşte sözleşme detayları

Ertan Süzgün'ün haberine göre Fatih Karagümrük, EmreMor'un tapusunu Celta Vigo'dan aldı. Karagümrük, Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul temsilcisi sezon sonunda transferi resmen açıklayacak.

Emre Mordan bir imza daha İşte yeni takımı

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