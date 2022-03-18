Emre Mor sürprizi! Fatih Terim'den sonra...

Danimarka'nın FC Nordsjælland takımında yıldızını parlatan ve 10 milyon Euro karşılığında henüz 19 yaşında Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor kariyer merdivenlerden aynı hızla geri düştü. EURO 2016'da kendini A Milli Takım'da bulan ve turnuvada iz bırakan isimlerden olan Emre Mor, Borussia Dortmund'da kadroya girmekte zorlandı ve 13 milyon Euro'ya İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.

Kariyeri boyunca disiplinsiz tavırları ve istikrar problemi yaşayan Emre Mor, Celta Vigo'dan kiralık olarak Galatasaray'a; ardından Olympiakos'a transfer oldu fakat bir türlü futbolunu geliştiremedi.

Bu sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu performansıyla eski günlerine geri dönüş sinyali verdi. Fatih Karagümrük ile 21 maça çıkan Emre Mor 2 gol atarken 2 asist yaptı.



Fatih Karagümrük formasıyla oyununu geliştiren ve sahada daha olgun bir futbol sergileyen Emre Mor, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekti. Alman teknik adamın Emre Mor'u beğendiği ve aday kadroya çağırabileceği öğrenildi. Kuntz'un Emre Mor için verdiği raporda 24 yaşındaki futbolcunun oyunu artık tek yönlü değil çift yönlü oynadığını ve bu anlamda kendini geliştirdiği belirtildi.

Emre Mor'un herhangi bir sakatlık sorunu yaşamaması durumunda A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilebileceği öğrenildi. Stefan Kuntz'un Emre Mor ile birlikte Ferdi Kadıoğlu'nu da aday kadroya çağırmak istediği fakat yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık yüzünden bunun gerçekleşemeyeceği öğrenildi.

Emre Mor, A Milli Takım formasıyla son olarak 9 Ekim 2017 tarihinde Finlandiya karşısında forma giymişti. Emre Mor 15 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 1 gol kaydetti.









