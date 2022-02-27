Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

TFF 1. Lig’de Erzurumspor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği maç öncesi seremonideki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kaptanı Aykut Demir, Ankaragücü maçı öncesi seremonide tüm takım arkadaşlarının giydiği "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymedi.

SPOR DÜNYASINDA PROTESTO EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi tüm dünyada protesto edilirken Avrupa'da da tüm liglerde maç öncesi seremoniye takımlar savaş karşıtı pankartlarla çıktı.

Spor müsabakalarında savaş karşıtı gösterilere Büyükşehir Belediye Erzurumspor da destek verirken Ankaragücü maçına "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle çıkıldı.

AYKUT DEMİR KATILMADI

Erzurumspor'da tüm futbolcular seremoniye üzerinde "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle çıkarken takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymemeyi tercih etti.

Rusya'nın işgaline gösterilen tepkiye Aykut Demir'in ortak olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

Birçok futbolsever, 33 yaşındaki oyuncuya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.