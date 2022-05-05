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BeşiktaşValerien İsmael'e yardımcı hoca lazım dediler ve... İlk isim belli oldu paylaşım bile yaptı
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Valerien İsmael'e yardımcı hoca lazım dediler ve... İlk isim belli oldu paylaşım bile yaptı

Valerien İsmael'e yardımcı hoca arayan Beşiktaş yönetiminin gündemine aldığı antrenörler belli oldu.

05.05.2022 - 08:37 |
Valerien İsmael'e yardımcı hoca lazım dediler ve... İlk isim belli oldu paylaşım bile yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son haftaların forma takımı sarı lacivertlilerde hedef seriyi devam ettirip ikincilikteki yerini sağlamlaştırmak. Ev sahibi Beşiktaş ise Avrupa Kupalarına hak kazanmak için galibiyet peşinde.

ISMAEL'E TÜRK YARDIMCI

Bir yandan derbiye hazırlanan Beşiktaş bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Golcü sorununu Sörloth ile çözmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör eklemeyi planlıyor.

ÇEŞİTLİ İSİMLER GÜNDEMDE

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın gelecek sezon için çeşitli isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Tespit edilen isimlerin önümüzdeki günlerde Ismael'e sunulacağı aktarıldı.

İLK ADAY BELLİ OLDU

Fransız hocanın, Türk oyuncularla daha yakın ilişki kurmak için yerli yardımcı fikrine sıcak baktığı vurgulandı. Adı geçen ilk ismin de Ahmet Dursun olduğu ifade edildi.

PAYLAŞIM YAPTI

Bu gelişmenin hemen ardından Ahmet Dursun'un son yaptığı paylaşım dikkat çekti. Beşiktaş'ın eski golcüsü, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşıp "Yakında" yazarken bu ifade kafaları karıştırdı.

Bir süredir Ismael'e yerli bir yardımcı hoca arandığı konuşulurken Ahmet Dursun'un da adaylar arasında bulunduğu ileri sürüldü. Dursun'un yanı sıra İlhan Mansız ismi de ortaya atılırken önümüzdeki günlerde yerli yardımcı konusunun netleşmesi bekleniyor.

Valerien İsmaele yardımcı hoca lazım dediler ve... İlk isim belli oldu paylaşım bile yaptı

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