Trabzonspor - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
03.04.2022 - 19:33 |
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Ekrem Kan üstlenecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny.
Beşiktaş: Ersin, Montero, Welinton, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi.