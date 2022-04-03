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BeşiktaşTrabzonspor - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu
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Trabzonspor - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

03.04.2022 - 19:33 |
Trabzonspor - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Ekrem Kan üstlenecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny.

Beşiktaş: Ersin, Montero, Welinton, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi.

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