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BeşiktaşTam 6 takım Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdi! En yüksek teklif 6 milyon euro
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Tam 6 takım Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdi! En yüksek teklif 6 milyon euro

Alanyaspor maçında oynadığı futbolla göz dolduran ve tam 6 Avrupa kulübünü peşinden koşturan Rıdvan Yılmaz için 6 milyon euro'luk teklif yapıldı.

11.04.2022 - 10:49 |
Tam 6 takım Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdi! En yüksek teklif 6 milyon euro

Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş defteri kapanmak üzere... Siyah-beyazlılarda gösterdiği performans ile genç yaşında formayı kapan ve Valerien Ismael'in takımın başına geçmesinden sonra da formunu yukarı çeken 20 yaşındaki sol bek için Avrupa devleri sıraya girdi.

RIDVAN YILMAZ OYUNUYLA TAM NOT ALDI

Beşiktaş'ta, Aytemiz Alanyaspor maçında Rıdvan Yılmaz için aralarında Lyon'un da bulunduğu 6 takım, temsilcilerini gönderdi.

Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya'dan görevlileri yönetim misafir etti. Genç futbolcu için 6 milyon euroyu bulan teklifler yapıldı. Rıdvan'ın da gitmek istediği kaydedildi.

Ancak Beşiktaş, hem futbolcunun yaşı hem de performansı sebebiyle onu 6 milyona bırakmak istemiyor. Bu sebeple yaz aylarındaki ana transferde daha yüksek teklifler bekleniyor.

RIDVAN YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rıdvan Yılmaz bu sezon Beşiktaş forması ile 29 resmî maçta forma şansı buldu. 29 maçta 3 gollük katkı sunan 20 yaşındaki defans oyuncusu 4 tane de asist yapma başarısını gösterdi.

Tam 6 takım Beşiktaşın yıldızı için sıraya girdi En yüksek teklif 6 milyon euro

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