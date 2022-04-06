Örnek aldığı hoca ortaya çıktı! Onun sistemiyle sahaya çıkıyor

2011’den beri takipte Beşiktaş’ın başındaki ilk sınavına Trabzonspor deplasmanında çıkan Valerien Ismael’in 3-4-3 sistemini kısa sürede takımına aşılaması tam not aldı. Teknik direktörlük kariyerinde 3’lü sistemle özdeşleşen Ismael, aslında Antonio Conte’nin izinden gidiyor. 2009’da antrenörlük kariyerine başlayan Fransız çalıştırıcı, 2011’den beri Conte’nin çalıştığı her takımı adeta ezberledi. Beşiktaş’la kariyerinin ilk şampiyonluklarını almak isteyen Ismael için Conte’nin stili ve 3-4-3’ü en önemli yol gösterici oldu.

‘Ders gibi çalıştım’



Conte’nin Juventus, Inter ve Chelsea’de şampiyonluğa ulaşırken 3’lü savunma kullanması, Valerien Ismael’e ilham verdi. 46 yaşındaki teknik adam önceki demeçlerinde bu durumu şöyle özetlemişti: “Antonio Conte’nin 3’lü savunmasını sürekli takip ettim, tüm takımlarını izledim. Juventus’ta ilk kez 3’lü sistemi kullandığında adeta Conte’yi bir ders gibi çalışıyordum. Sonra kendi analizlerimi yapmaya başladım. Conte’nin kazandığı başarılar bana 3’lü sistemin futbolun geleceği olduğunu gösterdi.”

Artık emin oldum’



İtalyan teknik direktörün 2016-2018 yılları arasında Chelsea’deki dönemi ise Valerin Ismael’in tam anlamıyla 3’lü sistemi benimsediği dönem oldu. Ismael, Conte’den aldığı ilhamı ve 3’lü sistemi tamamen benimsemesini de şöyle anlatıyordu: “Juventus ve Inter’de çok başarılı olduğu 3’lü sistemi İngiltere’de işleyecek miydi merak ediyordum. 2 yıl boyunca Chelsea’de Premier Lig ve FA Kupası’nı kazandığında istisnasız tüm maçlarını kaçırmadan izledim. Daha sonra 3’lü sistemden tam anlamıyla emin oldum.”



Valerien Ismael’in 3-4-3 sistemi, İngiltere’de en çok Barnsley’de beğeni kazandı. 2020-21 sezonunda İngiltere Championship’te ilk 4 haftada 1 puanı olan ve 21. sırada yer alan Barnsley’in başına geçen Ismael, takımı adeta ayağa kaldırdı. 21. sırada küme düşme adayı bir takımı 5. sıraya yükselten Fransız çalıştırıcı, Premier Lig şansını play-off’ta Swansea’ye karşı kaçırmıştı. Ancak Ismael’in Barnsley’de oynattığı futbol ve 3-4-3 sistemi herkes tarafından tam not almıştı.

Hızlı başla, güçlü ol



İngiltere’de 3-4-3 sistemini kullanan Valerien Ismael için yapılan analizlerde ilginç anekdotlar dikkat çekiyor. Barnsley’i çalıştırırken takımını özellikle fizik olarak güçlendirmeye çabalayan Ismael’in en bariz özellikleri; maça hızlı başlamak, tempolu oynamak, pres yapmak ve güçlü olmak olarak sıralanıyor. (Skorer)







