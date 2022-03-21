Neden Valerien Ismael ortaya çıktı! 1+1 yıllık anlaşma

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Atakaş Hatay beraberliğinin ardından teknik direktör adaylarıyla yaptığı görüşmelere hız verdi.

Kazancı’nın son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion’u çalıştıran ve şu an boşta olan Fransız teknik adam Valerien Ismael’le anlaşma sağladığı belirlendi. Önder Karaveli’nin yerine sezon sonunda veya Trabzonspor maçından önce göreve getirilmesi planlanan 46 yaşındaki Ismael’in siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek üzere yarın İstanbul’a geleceği iddia edildi.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın, Valerien Ismael’i düşük bütçeli takımlarda başarıyı yakalayabilecek bir teknik direktör olduğu için istediği öğrenildi. Fransız teknik adamın riskli bir tercih olarak görülse de yeni yapılanmaya ve kulübün finansal koşullarına uygun olması nedeniyle göreve getirilmek istendiği ileri sürüldü.



1+1 yıllık sözleşme

Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamayan Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon 20 milyon euroluk bütçeyle yola çıkacak olmasını göz önünde bulunduran Ceyhun Kazancı’nın, genç oyunculara şans veren, yetiştirci bir teknik adam olması nedeniyle de Ismael’i tercih ettiği belirtildi.

Kartal’da Valerien Ismael konusunda son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Çebi’nin onaylaması halinde Ismael’le 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Fransız teknik adamın göreve ne zaman başlayacağı yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Ismael ile yeni sezon için anlaşılması halinde Beşiktaş ligi Önder Karaveli ile tamamlayacak.



Alternatif isim Farke

Kartal’da Valerien Ismael’in alternatifi de belirlendi. Bu ismin Alman teknik adam Daniel Farke olduğu iddia edildi. İngiltere Premier Ligi ekibi Norwich City’den ayrıldıktan sonra Krasnodar’la anlaşan 45 yaşındaki Farke, Rusya ile Ukrayna arasında savaşın patlak vermesi üzerine Rus ekibiyle hemen yollarını ayırmıştı. Krasnodar’ın başında hiçbir maça çıkmayan Farke şu an boşta bulunuyor.

Beşiktaş’ın, Valerien Ismael’le sözleşme imzalanmaması halinde rotasını Daniel Farke’ye çevireceği aktarıldı. Alman çalıştırıcı, Sergen Yalçın’ın istifası ardından siyah-beyazlı kulüpten aldığı teklifi bir süre dinlenmek istediğini bildirerek geri çevirmişti. Bu arada Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo’nun da Beşiktaş’ın adayları arasında yer aldığı kaydedildi. (Skorer)







