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BeşiktaşKamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ta 6 eksik
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Kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ta 6 eksik

Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Oğuzhan, Josef, N’Koudou, Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Pjanic kadroda yer almadı.

13.02.2022 - 16:23 |
Kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ta 6 eksik

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.

Siyah-beyazlıların Adana kafilesinde 6 eksik bulunuyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Valentin Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Miralem Pjanic, Adana kafilesinde yer almıyor.

Beşiktaş'ın Adana kafilesi şu şekilde: Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Batshuayi, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kenan, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira

Hazırlıklar tamamlandı

Bu arada Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasının ardından taktik programı uygulandı. Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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