FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Beşiktaşİşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!
HaberlerBeşiktaş Haberleri İşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!
ABONE OL

İşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!

Fransız çalıştırıcı Valerien İsmael'in Kasımpaşa maçında Alex Teixeira’yı kesip Brezilyalı orta sahanın yerine Kevin Nkoudou’ya şans verecek.

22.04.2022 - 08:01 |
İşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk 11’de bulduğu şansları iyi kullanamayan Brezilyalı futbolcuyu kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Fransız hocanın hücum hattının sol kanadında fazla varlık gösteremeyen Alex Teixeira’nın yerine Kasımpaşa maçında Kevin Nkoudou’ya ilk 11’de görev vermeyi planladığı belirlendi.

Giresunspor deplasmanında süre alamayan Cyle Larin’in ise büyük ihtimalle yine yedek soyunacağı aktarıldı.

İşte Valerien İsmaelin üzerini çizdiği ilk yıldız

SON DAKİKA
  1. G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı
    G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı
  2. Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'
    Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'
  3. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı
    Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı
  5. İşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!
    İşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!
  6. Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!
    Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!
  7. Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı
    Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı
  8. SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
    SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
  9. Olimpia Milano 66-73 Anadolu Efes
    Olimpia Milano 66-73 Anadolu Efes
  10. Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü!
    Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı

G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı

Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'

Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı

Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı

Sıradaki Haber