Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
10.03.2022 - 17:51 |
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan, daha önce Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçı yönetmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında diğer maçları yönetecek hakemler şöyle:
Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay
Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol