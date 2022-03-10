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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

10.03.2022 - 17:51 |
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan, daha önce Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçı yönetmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında diğer maçları yönetecek hakemler şöyle:

Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay
Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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