Çebi önce mesafeliydi camia İsmael'e ısınınca o da kararını değiştirdi

Beşiktaş’ta tam anlamıyla Valerien Ismael rüzgarı esiyor. Milli arada Önder Karaveli’nin yerine teknik direktör koltuğuna oturan Fransız çalıştırıcı, Trabzonspor deplasmanında yeni görevine iyi bir başlangıç yaparken, Aytemiz Alanyaspor maçında 4 haftalık galibiyet özlemini noktaladı.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın uzun araştırmalar sonunda Başkan Ahmet Nur Çebi’ye teklif ettiği Ismael çok kısa süre içinde yönetim kurulu, futbolcular ve taraftarların güvenini kazandı, gelecek için herkese umut aşıladı. Siyah-beyazlı yönetimin, taraftarların Fransız teknik direktöre sahip çıkması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı aktarıldı. Çünkü yönetimin en büyük endişesi seyircinin göreve başladıktan sonra Ismael’e mesafeli durmasıydı.

Ancak bu endişeler gerçeğe dönüşmedi. Aksine siyah-beyazlı taraftarlar tıpkı Alanya maçındaki gibi beklentilerin de çok ötesinde Valerien Ismael’e destek verdi. Fransız teknik adamın saha kenarındaki heyecanı, enerjisi ve maçı adeta takımla birlikte oynaması taraftarları çok etkilerken, Başkan Çebi ve yönetimi de bir hayli sevindirdi.

Bu arada Valerien Ismael’in kısa süre içinde oyuncularla da sıcak ikili ilişkiler geliştirdiği aktarıldı. İleri derecede İngilizce de konuşabilen deneyimli teknik adamın tüm oyuncularla iletişim kurduğu ve zaman zaman mental anlamda özel toplantılar da gerçekleştirdiği aktarıldı.

Welinton’un yerine Necip

Kartal’da GZT Giresunspor deplasmanı öncesi Aytemiz Alanyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton Souza dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik Direktör Valerien Ismael’in, Welinton’un yokluğunda Necip Uysal’a ilk 11’de forma vermesi bekleniyor. Ismael, Alanyaspor maçının 82. dakikasında Welinton’u oyundan alarak Necip’i sahaya sürmüştü.

Dört gole 2 gün izin

Valerien Ismael’in, Welinton-Necip dışında Giresunspor karşısında kadroda değişiklik yapmayı düşünmediği aktarıldı. Fransız teknik direktörün kadro istikrarına büyük önem verdiği ve zorunlu haller dışında takımda değişiklik yapmayacağı kaydedildi.

Teknik Direktör Valerien Ismael, Aytemiz Alanyaspor karşısında elde edilen 4-1’lik galibiyeti ödülsüz bırakmadı, futbolculara iki gün izin verdi. Süper Lig’in 33. haftasında GZT Giresunspor’la 17 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş yarın saat 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.







