Beşiktaş'ta 4 Fenerbahçe'de 6 eksik var! İşte dev mücadelenin muhtemel 11'leri...

Beşiktaş ile Fenerbahçe tam 355. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım geride kalan maçlarda 133 galibiyet alırken, Beşiktaş 126 kez kazandı, 95 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 491 golüne, Kartal 450 golle yanıt verdi. Ezeli rakipler ligde 131 kez rakip oldu. Sarı-lacivertli ekip 47, siyah-beyazlılar 41 kez kazandı, 43 maç eşitlikle kapandı. Lig maçlarında iki takım da 150’şer gol kaydetti

Kapalı gişe



Vodafone Park’ın ev sahipliği yapacağı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. Siyah-beyazlı kulüp tarafından hafta arasında 175 TL ile 1500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler dün tükendi. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı 42 bin Beşiktaşlı taraftar izleyecek.

Umut ve Kenan sahada



Kartal, Fenerbahçe derbisinin son hazırlığını dün akşam yaptı. Siyah-beyazlı takım, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmandan sonra kampa girdi. Futbolcuların yaklaşık 1.5 saat süren idmanda ısınma ve istasyon koşularından sonra tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı aktarıldı. Teknik patron Ismael’in taktik çalışmada derbi 11’ini denediği öğrenildi. Vida, Montero ve Rosier’in yokluğunda Umut Meraş ve Kenan Karaman’a forma vermeyi kararlaştıran Fransız hoca, kaptan Atiba’ya da 11’de şans tanıyacak



3-4-3 dizilişinde ısrarcı olan Valerien Ismael’in hücum hattında ise Ghezzal, Nkoudou ve Batshuayi’ye forma vermesi bekleniyor. Bu arada deneyimli teknik adamın derbiye Larin’le başlayıp, Kevin Nkoudou’yu Kayseri’deki gibi hamle oyuncusu olarak kullanabileceği de belirtildi. Nkoudou, Kayseri’de ikinci yarıda Larin’in yerine oyuna dahil olurken, attığı 2 golle kritik galibiyette başrolü oynamıştı.

İsmail Kartal’a dev destek



Son dönemde her ne kadar yeni teknik direktör görüşmeleri olsa da tribünlerde İsmail Kartal’a bir kez daha büyük bir destek geldi. Kadıköy’de taraftarlı antrenmanda sarı-laciverti tribünler İsmail Kartal’ı çağırdı ve bağrına bastı. Uzun süre tecrübeli teknik direktör için tezahüratlar yapıldı. 60 yaşındaki çalıştırıcı ayakta alkışlandı. İsmail Kartal da taraftarların sevgisine alkışlarla ve selamlayarak karşılık verdi.



Son üç maçta gol bulamadı



Michy Batshuayi, Süper Lig’de 27’si ilk 11’de olmak üzere 30 maça çıkarken 14 gol, 5 asiste imza attı. Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belçikalı forvet son 3 maçta golle buluşamadı. Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında suskun kalan Batshuayi son olarak 9 Nisan’da Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 yendikleri karşılaşmada rakip ağları 2 kez havalandırmıştı.







