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BeşiktaşBeşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti! Menajerinden flaş açıklama
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Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti! Menajerinden flaş açıklama

Gelecek sezon için Beşiktaş'la söz kestiği iddia edilen Caleb Ekuban'ın menajerinden çok önemli bir açıklama geldi.

18.02.2022 - 08:58 |
Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti! Menajerinden flaş açıklama

Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Caleb Ekuban'da flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un sezon başında 1,8 milyon euroya Genoa'ya sattığı Caleb Ekuban'ın transferi için oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi.

CALEB EKUBAN'IN MENAJERİ TRANSFER İÇİN SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Caleb Ekuban'ın Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroğlu, oyuncusunun Genoa'da başarılı bir sezon geçirdiğini ve İtalya'da mutlu olduğunu dile getirdi. Ekuban'ın geleceğiyle ilgili şu an bir şey söylemenin yanlış olacağını dile getiren Markaroğlu, Ganalı yıldızın transferi için sezon sonunu işaret etti ve "Şu an herhangi bir kulüpten girişim yok" diyerek Beşiktaş iddialarını yalanladı.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın sezon sonunda Cyle Larin ile yollarını ayıracağı ve yeni sezon için Caleb Ekuban'la söz kestiği öne sürülmüştü.

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

2020-21 sezonunda Trabzonspor'da harikalar yaratan Caleb Ekuban, bu sezon Genoa formasıyla tutuk bir performans sergiliyor. 27 yaşındaki Ganalı, İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ekuban'ın güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. (Akşam)

Beşiktaşla anlaştığı iddia edilmişti Menajerinden flaş açıklama

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