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BeşiktaşBeşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael İstanbul'da
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve imza attırmak için İstanbul'a davet ettiği Valerien Ismael, yarın Başkan Ahmet Nur Çebi ile masaya oturacak.

25.03.2022 - 07:17 |
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael İstanbul'da

Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayı Valerien Ismael, anlaşmayı noktalamak için İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı 46 yaşındaki teknik adam Manchester’dan havalanan uçak ile İstanbul Havalimanı’na indi.

Ismael’i Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşılarken, kendisini bekleyen özel araç ile havaalanından ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının yarın Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Valerien Ismael, daha önce Almanya ekiplerinden Wolfsburg, Avusturya takımlarından Lask Linz ve İngiltere’de de West Bromwich Albion ile Barnsley’i çalıştırmıştı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael İstanbulda

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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael İstanbul'da

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael İstanbul'da

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