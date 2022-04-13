Beşiktaş'ın Sörloth için hazırladığı teklif ortaya çıktı! 18 milyon euro...

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth sesleri yükselmeye başladı. Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesnin sona erecek olması sebebiyle forvet hattında transfere ihtiyacı olan Beşiktaş'ın ilk hedefi Alexander Sörloth...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Alexander Sörloth için "Sörloth ve Talisca çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi içerisinde, kulübün denk bütçesi çerçevesinde uygun olursa neden olmasın. Birincisi hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak uygun olması. Olursa ne güzel. Talisca orada kalmak istediğini söyledi. Hâl böyleyken şu anda olabileceğini düşünmüyorum. Sörloth'la ilgiliyse Sociedad'ın opsiyonu bulunuyor. Kim istemez Sörloth'u? Farklı liglerde oynadı. Kendisinin buraya gelmekle ilgili bir arzusu olduğu kesin. Öncelikli adım, Sociedad'ın opsiyonu kullanmaması. Bu oyuncular olmazsa alacağımız oyuncular için kim bu oyuncu denecek. Ancak sahaya çıktıklarında düşünceler değişecek. Listemizde olan oyuncularla ilgili uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



BEŞİKTAŞ KESENİN AĞZINI AÇIYOR

Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Bathsuayi’yi sezon sonunda İngiltere’ye geri gönderecek olan Siyah-Beyazlılar, bu futbolcunun yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda 2019-20 sezonunda 49 maçta 32 gol ve 11 asistle oynayarak Trabzonspor ’u lig ikinciliği ve kupa şampiyonluğuna taşıyan Alexander Sörloth’u listesine alan Kartal, oyuncuyu yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI ARTIYOR

Kiralık olarak görev yaptığı Real Sociedad’da etkisiz bir performans sergilemesi sebebiyle İspanyol kulübünün 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması ve Leipzig’in de oyuncuyu kadrosunda tutmak istememesi, Beşiktaş’ın bu transferde şansını artırıyor. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre yönetimin, Leipzig’in kiralamaya olumlu bakmadığı tecrübeli futbolcu için 7 milyon Euro’luk (112 milyon TL) transfer bütçesi ayırdığı belirtildi.









