Beşiktaş Jeremain Lens'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Siyah-Beyazlılar’da uzun süredir kadro dışı konumda bulunan Jeremain Lens’in kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Deneyimli oyuncunun, Süper Lig ’den gelen teklifler olmasına rağmen kariyerine ülkesi Hollanda’da devam etme kararı aldığı kaydedildi. Beşiktaş ’tan sezonluk 2.5 milyon Euro kazanan Lens, disiplinsiz davranışları ve etkisiz performansı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.







