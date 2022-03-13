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BeşiktaşBeşiktaş Jeremain Lens'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu
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Beşiktaş Jeremain Lens'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve 'yatarak para kazanıyor' eleştirileri alan tecrübeli futbolcu Jeremain Lens sezon sonunda ülkesine geri dönüyor.

13.03.2022 - 09:42 |
Beşiktaş Jeremain Lens'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Siyah-Beyazlılar’da uzun süredir kadro dışı konumda bulunan Jeremain Lens’in kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Deneyimli oyuncunun, Süper Lig ’den gelen teklifler olmasına rağmen kariyerine ülkesi Hollanda’da devam etme kararı aldığı kaydedildi. Beşiktaş ’tan sezonluk 2.5 milyon Euro kazanan Lens, disiplinsiz davranışları ve etkisiz performansı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş Jeremain Lensten kurtuluyor Yeni adresi belli oldu

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