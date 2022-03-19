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Beşiktaş - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında geçen hafta derbide Galatasaray'a keybeden Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor.

19.03.2022 - 18:10 |
Beşiktaş - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'Sağ çaprazda topla buluşan Can Bozdoğan doğrudan kaleyi düşündü. Can'ın çaprazdan vuruşunda top, kaleci Munir'de kaldı.

1'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Larin'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.

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