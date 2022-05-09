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BeşiktaşAhmet Nur Çebi çıldırdı! Arabanın camını açıp taraftara...
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Ahmet Nur Çebi çıldırdı! Arabanın camını açıp taraftara...

Dün akşam Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için Vodafone Park'a giden Ahmet Nur Çebi'ye bir taraftarın “Trabzonspor’a çok taviz veriyorsunuz” sözlerine tepki göstermesi büyük dikkat çekti.

09.05.2022 - 09:28 |
Ahmet Nur Çebi çıldırdı! Arabanın camını açıp taraftara...

Beşiktaş‘ın 2021-22 sezonunun son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçın öncesinde siyah beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftar arasındaki diyalog güne damga vurdu.

Dev karşılaşma için aracıyla Vodafone Park’a giden Çebi’ye siyah beyazlı bir taraftar “Trabzonspor’a çok taviz veriyorsunuz” diyerek bağırdı.

Bu sözlerle oldukça sinirlenen siyah beyazlıların başkanı “Ali Koç’un gazına mı geliyorsun, yürü git” diyerek taraftara sert bir şekilde çıkıştı. Bu sözlerinin ardından camını kapatan Çebi sonrasında aracıyla birlikte tartışmanın yaşandığı olay yerinden uzaklaştı.

Şimdi de Ali Koç’çu mu olduk

Aynı taraftar Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sözlerine “Hayır! Ali Koç kim başkanım ya?. Şimdi de Ali Koç’çu mu olduk?” yanıtını verdi.

Siyah beyazlı kulübün başkanı ile siyah beyazlı taraftar arasındaki bu diyalog kısa süre içerisinde sosyal medyada da gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün divan kurulu toplantısında “4 sezon boyunca futbolda dostluk, beraberlik olsun diye çabaladım. En çok da bu konuda eleştirildim. Ama artık benim gibi bir insan bile bunları söylüyorsa çok tehlikeli noktaya gelmişizdir! Benim söylediklerimi üç büyük kulüp yan yana oturup söyleyelim, işin rengi değişir” demişti.

Ahmet Nur Çebi çıldırdı Arabanın camını açıp taraftara...

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