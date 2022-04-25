Beşiktaş Kasımpaşa'yı ağırladı! 90 dakika sonunda şoke eden skor

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Dolmabahçe'de Kasımpaşa'yı ağırladı. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

BEŞİKTAŞ: 0 - KASIMPAŞA: 3

GOLLER: 28', 82' Muleka, 45+1 Ben Ouannes

90 +5 İstanbul şehrinin ev sahipliği yaptığı maçta Yasin Kol son düdüğü çaldı ve maçın 0-3 bittiğini ilan etti.

88- Kasımpaşa oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Tunay Torun, çıkan oyuncu Jackson Muleka.

84- Oyuncu değişikliği! Kasımpaşa takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Rayane Aabid , çıkan oyuncu Mortadha Ben Ouanes.

83- Beşiktaş oyuncu değişikliği. Miralem Pjanic sahadan çıkan oyuncu, Cyle Larin maça dahil olan oyuncu.

83- Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Awer Mabil, çıkan oyuncu Mamadou Fall.

82- GOL! Jackson Muleka attığı gol ile durumu 0-3 yaptı. Haris Hajradinovic asisti yapan oyuncu.

80- Kasımpaşa takımında, Tomas Brecka sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Uros Spajic.

78- Sarı kart! Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu Ryan Donk.

68- Sarı kart! Francisco Montero maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

62- Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Domagoj Vida, oyuna giren oyuncu Georges-Kevin Nkoudou.

61- Sarı kart! Domagoj Vida az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

56- Sarı kart! Uros Spajic sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

46- Oyuncu değişikliği. Beşiktaş. Giren oyuncu Emirhan İlkhan, çıkan oyuncu Güven Yalçın

46- Oyuncu değişikliği. Kasımpaşa. Rıdvan Yılmaz sahadan çıkan oyuncu, Umut Meras maça dahil olan oyuncu.

45 +2- Sarı kart! Deplasman Takımı oyuncusu Mortadha Ben Ouanes sarı kart görüyor.

45 +1- GOL! Kasımpaşa farkı açıyor. Vodafone Park stadında golü atan oyuncu Mortadha Ben Ouanes. 0-2.

28- GOL! Kasımpaşa Vodafone Park Stadı'nda Jackson Muleka ile öne geçti. 0-1. Gol pasını veren isim Uros Spajic.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi



Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka



Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.



Valerien Ismael yönetiminde 4. maç



Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer alacak.



Siyah-beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.



Son 6 maçta bir galibiyet



Siyah-beyazlı ekip, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.



Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edebilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.



Beşiktaş, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.



İç sahada da inişli çıkışlı grafik



Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi.



Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 yendi. Üst üste iki iç saha maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.



Welinton oynayabilecek



Sarı kart cezası nedeniyle GZT Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, karşılaşmada görev alabilecek.



Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü.



8 oyuncu sarı kart ceza sınırında



Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.