Beşiktaş - Başakşehir canlı anlatım!

Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik Başakşehir üstünlüğüyle sonuçlandı.



49'Beşiktaş ceza sahasına atılan topta Serdar Gürler, sağ kanattan içeriye çevirdi. Okaka, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



49'GOL Okaka, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi.

48'Necip Uysal hazırlık yapıyor...



48'Beşiktaş'ta Welinton arka adalesinden bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlilerinden kenara bir değişiklik işareti yapıldı...



47'Ceza sahası içerisine giren Teixeira'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan başarılı.



47'Serdar Gürler, sağ kanattan içeri çevirmek istedi ancak Serdar Saatçı çok kritik bir müdahaleyle araya girdi. Şimdi Beşiktaş atağı başladı...

47'Beşiktaş, rakip yarı alanda top kaybı yaptı. Başakşehir hızlı çıkıyor...



46'Ceza sahası içerisine atılan uzun topa Serdar Gürler hareketlendi. Pozisyonu önceden sezen Ersin Destanoğlu, topun sahibi oldu.



45'Başakşehir topu kaptı ve sağ kanattan geliyor...



44'Okaka'nın Can Bozdoğan'a yaptığı hareket faul. Beşiktaş, yarı alanında pas yapıyor...



44'Ersin Destanoğlu, aut atışını kullandı.



43'Başakşehir çok etkili geldi! Caicara'nın pasında ceza sahasının içinde topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşu auta çıktı.



43'Başakşehir santra yaptı ve oyun yeniden başladı.



43'Güven Yalçın'ın attığı 5 golün 4'ü Dolmabahçe'de geldi.



42'Güven Yalçın, bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü kaydetti.

42'Can Bozdoğan'ın getirdiği topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Güven Yalçın, ayak içiyle sağ köşeyi gördü ve skoru 1-1'e getirdi.



41'GOL Beşiktaş, Güven Yalçın ile 1-1'lik eşitliği sağladı.



40'Siyah - beyazlılar, etkili geliyor...



40'Beşiktaş topu kaptı ve hızlı hücuma çıktı.



39'Başakşehir, sol kanatta üst üste taç atışları kazanıyor.



38'Beşiktaş, kaptığı topla hızlı çıkmak istedi. Can Bozdoğan'ın pası, hem Kenan'ın hem de Atiba'nın arkasında kaldı.



37'Okaka, orta alanda topu kontrol etmek isterken elle oynadı. Düdük çaldı ve Beşiktaş, atışı kullandı.



36'Beşiktaş, santra yaptı ve oyun yeniden başladı.



36'Trezeguet, Süper Lig'deki 4. golünü atmış oldu. Mısırlı hücumcunun 4 golünün 3'ü deplasmanlarda geldi.



35'Beşiktaş ceza sahasına atılan topta bir karambol yaşandı. Serdar Saatçı'nın uzaklaştırmak istediği top, Trezeguet'nin önüne düştü ve Mısırlı futbolcu, golü yaptı.



35'GOL Başakşehir, Trezeguet ile 1-0 öne geçti.



34'Başakşehir etkili geliyor...



34'Başakşehir, hızlı geldi. Trezeguet'nin içeriye çevirdiği topta savunma başarılı.



34'Orta alanda bir top kapma mücadelesi yaşanıyor.



33'Teixeira sol kanattan ilerlemek isterken savunma araya girdi ve bu kez Başakşehir hızlı hücuma çıkma fırsatı yakaladı.



32'Hasan Ali Kaldırım'ın sol çizgiden yaptığı ortada Ersin Destanoğlu, topun sahibi oldu ve oyunu hemen başlattı.



32'Beşiktaş, rakip yarı alanda pas yaparken bir top kaybı yaşadı. Başakşehir atağı başladı.



31'Serdar Gürler ile Umut Meraş'ın ikili mücadelesi sonrasında top, dışarı çıktı. Yan hakemin kararı aut.



30'Beşiktaş, hızlı hücuma çıkmak isterken Teixeira'nın Duarte'ye yaptığı harekete faul düdüğü çalındı.



29'Berkay Özcan'ın ortası, yakın mesafedeki Umut Meraş'ın yüzüne çarptı ve taca çıktı.



28'Başakşehir sağ kanattan geldi. Aleksic ile girdiği ikili mücadele sonrasında top, Welinton'dan kornere çıktı.



27'Başakşehir ceza sahasına doğru havalandırılan topta Teixeira yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, "Devam" dedi.



26'Kenan Karaman'ın Caicara'ya yaptığı müdahale sonrasında faul düdüğü çaldı. Başakşehir kendi yarı alanındaki atışı kullandı...



26'Caicara, sağ kanattan çizgiye inen Serdar Gürler'i görmek istedi ancak Umut Meraş, araya vücudunu koyarak topun auta çıkmasını sağladı.



25'Başakşehir, Beşiktaş'ın 10 dakikalık baskısını kırdı ve rakip yarı alana yerleşti.



24'Caicara'nın ortasında top, Aleksic'e gelmeden önce Rosier araya girdi.



23'Hasan Ali'nin pasında araya giren Rosier, kalecisi Ersin'e riskli bir pas attı. Ersin Destanoğlu, pozisyonda topu taca göndermek zorunda kaldı.



23'Erkan Özdamar, Teixeira'ya yapılan müdahale için VAR odasıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Özdamar, oyunun taç atışıyla devam etmesini istedi. Başakşehir yarı alanda pas yapıyor...



22'Beşiktaş'ta Teixeira yerde. Volkan Babacan topu taca gönderdi.



21'Atış sonrasında Beşiktaş, topu kaptı ve yarı alanda hazırlık paslarına başladı.



21'Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan, takıma "İleri gidin" dedi ve bu kez uzun bir aut atışı kullandı.



20'Beşiktaş, üst üste 4 net pozisyon birden yakaladı.



20'Ceza sahası içerisinde topla buluşan Alex Teixeira'nın vuruşu auta çıktı.



20'Başakşehir, savunmadan çıkmak isterken üst üste hatalar yapıyor.



19'YİNE KAÇTI! Beşiktaş'ın yakaladığı üçüncü pozisyonda Güven, ara pasında Can Bozdoğan'ı gördü. Genç futbolcunun karşı karşıya kaldığı anda vuruşu direğin yanından auta çıktı.



19'Beşiktaş, 1 dakikada iki net GOL fırsatından yararlanamadı.



18'Beşiktaş yine etkili geldi! Teixeira'nın ara pasında ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın vuruşu bir kez daha auta çıktı.



18'Başakşehir çıkarken büyük bir hata yaptı. Topu kapan Ghezzal muhteşem bir pasla Güven'i gördü. Güven'in ortasında Kenan'ın vuruşu auta çıktı.

17'Kenan Karaman'ın top kaybı sonrası Başakşehir taç atışı kazandı.



16'Başakşehir, hazırlık pası yaparken top kaybı yaşadı. Beşiktaş, sol kanattan geliyor...



15'Ersin Destanoğlu'nun uzun vuruşu, Başakşehir savunmasında kaldı.



15'Tedavisi tamamlanan Welinton, yeniden oyuna dahil oldu.



14'Taç atışı kullanıldı. Başakşehirli futbolcular, topu Beşiktaş'a verdi...



13'Welinton, tedavisinin yapılması için oyun alanının kenarına geldi.



12'Beşiktaş'ta Okaka ile hava topuna çıkan Welinton yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular topu taca atmayınca taraftarlardan tepki geldi. Vida, topu oyun alanının dışına gönderdi.



12'Beşiktaş, Can Bozdoğan'la orta alandan geldi. Genç futbolcunun ara pasında Duarte araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Beşiktaş atağı devam ediyor...



11'Beşiktaş takımı, yarı alanda pas yapıyor. Başakşehirli Aleksic, takımına "Gelin" işaretinde bulundu.



10'Mücadelenin ilk 10 dakikası iki takım adına da kontrollü bir şekilde geçti.



10'Beşiktaş, çıkarken bir pas hatası yaptı. Top, kaleci Volkan Babacan'a kadar geldi.



9'Başakşehir takımı, Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılıyor.



9'Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Trezeguet, Atiba'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, "Devam" dedi.



8'Teixeira orta alanın sağında bir top kaybı yaşadı. Başakşehir atağı başladı.



8'Serdar Saatçı, Başakşehir santrforu Okaka'ya top aldırmadı ve Beşiktaş'ı atağa kaldırdı.



7'Beşiktaş, orta alanda bir top kaybı yaşadı. Başakşehir atağı başladı.



6'Beşiktaş, rakip yarı alanda pas yaparak boşluk arıyor.



5'Okaka, kendisine gelen topu almak isterken Serdar Saatçı'ya faul yaptı. Siyah - beyazlılar oyunu hemen başlattı.



4'Başakşehir takımı hazırlık pasları yapıyor. Dolmabahçe'de büyük bir uğultu var.



3'Beşiktaş etkili geldi! Kenan Karaman, sol kanatta rakibi Caicara'yı çalımladı. İçeriye çevirdiği topta kaleci Volkan başarılı.



3'Beşiktaş, orta alanda kaptığı top sonrasında hazırlık paslarına başladı. Teixeira geriye gelerek savunmasını rahatlatmaya çalışıyor.



2'Ersin Destanoğlu'nun uzun vuruşu Başakşehir savunmasında. Beşiktaş takımının ön alanda baskısı var.



1'Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş savunmasının arkasına atmak istediği top, Rosier'de kaldı.



1'Karşılaşmaya Başakşehir'in vuruşuyla başlandı. Her iki takıma da başarılar...