Başakşehir'e kendi sahasında Antalyaspor şoku!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Fraport Tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 20. dakikada Antalyaspor adına Wright kaydetti. Böylece Akdeniz temsilcisi sahada 3 puanla ayrılan taraf oldu.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 38'e yükseltirken Başakşehir 47 puanda kaldı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR: 0-1

Emre Belözoğlu’ndan 3 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda berabere kaldıkları Beşiktaş maçının 11’inden 3 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, Antalyaspor’u ağırlıyor. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta Beşiktaş karşılaşmasının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, ligde 10 golü bulunan Okaka yedekler arasında maça başladı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara, Ravil Tagir (Dk. 67 Salih Uçan), Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 29 Okaka), Tolga Ciğerci, Serdar Gürler (Dk. 45 Deniz Türüç), Aleksic, Pizzi (Dk. 46 Berkay Özcan), Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Gulbrandsen), Chadli

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı (Dk. 84 Floranus), Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Ndao (Dk. 75 Fredy), Poli, Fernando, Doğukan Sinik (Dk. 69 Ghacha), Wright (Dk. 75 Naldo), Luiz Adriano (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar)

GOL: Dk. 20 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Caiçara, Ömer Ali Şahiner, Okaka, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir)