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AntalyasporKüme düşme hattındalardı 10.sıraya kadar geldiler
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Küme düşme hattındalardı 10.sıraya kadar geldiler

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evinde Giresunspor'u 4-1 yendi ve puanını 41'e çıkardı.

20.03.2022 - 15:35 |
Küme düşme hattındalardı 10.sıraya kadar geldiler

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeyi ev sahibi Antalyaspor, 4-1'lik skorla kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Veysel Sarı, 62. dakikada Doğukan Sinik, 81. dakikada Fernando ve 90. dakikada Naldo kaydetti.

Karşılaşmada konuk ekip Giresunspor'un tek golü ise 67. dakikada penaltıdan Muhammed Gümüşkaya attı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve puanını 41'e çıkardı. Giresunspor ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, milli aradan sonra Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Küme düşme hattındalardı 10.sıraya kadar geldiler

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