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AlanyasporAlanyaspor 55 metreden yedi ikinci yarı maçı zor çevirdi
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Alanyaspor 55 metreden yedi ikinci yarı maçı zor çevirdi

Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Dicko'nun yaklaşık 55 metreden attığı golle 1-0 geriye düşen Alanyaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Malatyaspor'u 2-1 yendi.

01.05.2022 - 18:00 |
Alanyaspor 55 metreden yedi ikinci yarı maçı zor çevirdi

Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Malatyaspor karşı karşıya geldi. Avrupa bileti almak isteyen Aytemiz Alanyaspor geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

KENDİ SAHASINDAN ATTI

Öznur Kablo Malatyaspor'da Kenan Özer 23. dakikada kırmızı kart gördü. Buna rağmen Yeni Malatyaspor 31. dakikada Nouha Dicko'nun kendi yarı sahasından attığı golle öne geçti.

ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Alanyaspor, 65. dakikada Daniel Candeias ve 67. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı. Tayfur Bingöl iki golde de asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 55'e yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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