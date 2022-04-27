35.hafta hakemleri açıklandı! 6 hakeme görev yok
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı. 6 hakeme maç yönetmek yasak.
Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Spor Toto Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen 12 hakemden 6'sı görevlerine geri dönerken, 6 hakeme henüz görev verilmedi.
Görevlerine geri dönen hakemler Cüneyt Çakır, Abdulkadir Bitigen, Mert Güzenge, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy oldu. Bu hakemlerin her biri en az 1 maçta görev aldı.
Görevlerine iade edilmeyen ve henüz maç alamayan hakemler ise Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Burak Şeker ve Suat Arslanboğa oldu.
MHK'nin 12 hakem kararına tepki olarak görevi bırakan Mete Kalkavan da BB Erzurumspor - Kocaelispor maçıyla birlikte geri dönüş yapacak.
Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı.
29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
16.00 Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy20.30
20.30 Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
16.00 Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Göztepe-Rizespor: Volkan Bayarslan