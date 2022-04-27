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Süper Lig35.hafta hakemleri açıklandı! 6 hakeme görev yok
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35.hafta hakemleri açıklandı! 6 hakeme görev yok

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı. 6 hakeme maç yönetmek yasak.

27.04.2022 - 14:50 |
35.hafta hakemleri açıklandı! 6 hakeme görev yok

Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Spor Toto Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen 12 hakemden 6'sı görevlerine geri dönerken, 6 hakeme henüz görev verilmedi.

Görevlerine geri dönen hakemler Cüneyt Çakır, Abdulkadir Bitigen, Mert Güzenge, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy oldu. Bu hakemlerin her biri en az 1 maçta görev aldı.

Görevlerine iade edilmeyen ve henüz maç alamayan hakemler ise Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Burak Şeker ve Suat Arslanboğa oldu.

MHK'nin 12 hakem kararına tepki olarak görevi bırakan Mete Kalkavan da BB Erzurumspor - Kocaelispor maçıyla birlikte geri dönüş yapacak.

Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı.

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy20.30

20.30 Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Göztepe-Rizespor: Volkan Bayarslan

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