Sosyal medyadan duyurdu! 'Futbolu bıraktım'

Eski Milli futbolculardan Özer Hurmacı, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak futboldan emekliliğini açıklayan Özer Hurmacı şu ifadeleri kullandı:

"Çok Değerli Spor Camiasına Futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman'a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen Başta Aileme tüm Taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla."

Futbola Almanya'da başlayan Özer, 2005 yılında o zamanki adıyla Büyükşehir Belediye Ankaraspor'a transfer olarak Türkiye'ye adım attı. Daha sonra sırasıyla Keçiörengücü, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, B.B Erzurumspor, Sivasspor ve Bursaspor formalarını giydi.







