FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiyonlar LigiSimeone'den Ronaldo'ya büyük şok! M.United'a güle güle
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Simeone'den Ronaldo'ya büyük şok! M.United'a güle güle
ABONE OL

Simeone'den Ronaldo'ya büyük şok! M.United'a güle güle

İspanya'da 1-1 biten UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenen Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

16.03.2022 - 07:00 |
Simeone'den Ronaldo'ya büyük şok! M.United'a güle güle

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid'i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çaldı. Manchester United - Atletico Madrid mücadelesi Old Trafford'da oynandı. Dev karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

UNITED - ATLETICO: 0-1

GOL: 41' Renan Lodi

İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Telles, McTominay, Fred, Elanga, Bruno Fernandes, Sancho, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak, Lodi, Gimenez, Savic, Reinildo, De Paul, Herrera, Koke, Llorente, Griezmann, Joao Felix

Simeoneden Ronaldoya büyük şok M.Uniteda güle güle

    SON DAKİKA
    1. Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
      Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
    2. Türk takımlarına ülke puanından kötü haber! Galatasaray elendi, 31 yıl sonra bir ilk, 2023/24 sezonunda...
      Türk takımlarına ülke puanından kötü haber! Galatasaray elendi, 31 yıl sonra bir ilk, 2023/24 sezonunda...
    3. Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
      Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
    4. Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı
      Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı
    5. Fenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...
      Fenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...
    6. Galatasaray: 1 - Barcelona: 2
      Galatasaray: 1 - Barcelona: 2
    7. Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
      Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
    8. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
      Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
    9. İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...
      İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...
    10. Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
      Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti

    Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti

    Türk takımlarına ülke puanından kötü haber! Galatasaray elendi, 31 yıl sonra bir ilk, 2023/24 sezonunda...

    Türk takımlarına ülke puanından kötü haber! Galatasaray elendi, 31 yıl sonra bir ilk, 2023/24 sezonunda...

    Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

    Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

    Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı

    Galatasaray - Barcelona maçına damga vurdu! Marcao sevinçten çıldırdı! Bayrağı kırdı

    Sıradaki Haber