Simeone'den Ronaldo'ya büyük şok! M.United'a güle güle
İspanya'da 1-1 biten UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenen Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.
16.03.2022 - 07:00 |
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid'i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çaldı. Manchester United - Atletico Madrid mücadelesi Old Trafford'da oynandı. Dev karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.
UNITED - ATLETICO: 0-1
GOL: 41' Renan Lodi
İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Telles, McTominay, Fred, Elanga, Bruno Fernandes, Sancho, Cristiano Ronaldo.
Atletico Madrid: Oblak, Lodi, Gimenez, Savic, Reinildo, De Paul, Herrera, Koke, Llorente, Griezmann, Joao Felix