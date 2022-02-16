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Şampiyonlar LigiM.City deplasmanda Sporting Lizbon'u darmadağın etti!
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M.City deplasmanda Sporting Lizbon'u darmadağın etti!

İngiliz devi Manchester City son 16 tur maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-0 yendi.

16.02.2022 - 08:25 |
M.City deplasmanda Sporting Lizbon'u darmadağın etti!

Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester City, Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek turu geçmeyi önemli ölçüde garantiledi.

Jose Alvalade Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren Pep Guardiola'nın öğrencileri, 7. dakikada Mahrez, 17'de Bernardo Silva ve 32'de Foden'ın golleriyle 3-0 üstünlüğü yakaladı. 44'te bir kez daha sahne alan Bernardo Silva'nın golüyle konuk ekip ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

58'de Raheem Sterling maçın skorunu ilan eden golü kaydetti: 0-5.

Bu sonuçla rövanşta mucize olmazsa İngiliz ekibi çeyrek final biletini şimdiden cebine koydu.

M.City deplasmanda Sporting Lizbonu darmadağın etti

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