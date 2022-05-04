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Şampiyonlar LigiLiverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! 5 gol, 1 kırmızı
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Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! 5 gol, 1 kırmızı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Villarreal, Liverpool'u konuk etti. Rakibini ilk maçta 2-0'la geçen Liverpool, rövanş mücadelesinde de sahadan 3-2 galip ayrıldı. Liverpool, Devler Ligi'nde finale yükseldi. Liverpool'un rakibi, Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

04.05.2022 - 00:41 |
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! 5 gol, 1 kırmızı

Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Liverpool'la karşı karşıya geldi. İspanyollar 2-0 mağlup oldukları ilk maçın rövanşında rakibi karşısında devreyi 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen Liverpool sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Devler Ligi'nde Liverpool'un finaldeki rakibi Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

Villarreal'in gollerini Dia ve Coquelin kaydetti. Liverpool'da fileleri Fabinho, Luis Diaz ve Mane havalandırdı. Öte yandan Villarreal'de Capoue kırmızı kart gördü.

VILLARREAL - LIVERPOOL: 3-2

GOLLER: 3' Dia, 41' Coquelin, 62' Fabinho, 67' Luis Diaz, 75' Sadio Mane

KIRMIZI KART: 86' Capoue

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Albiol, Pau Torres, Foyth, Estupinan, Capoue, Parejo, Coquelin, Dia, Lo Celso, Moreno

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Vin Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita, Mane, Salah, Jota

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