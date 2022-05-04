Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! 5 gol, 1 kırmızı
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Villarreal, Liverpool'u konuk etti. Rakibini ilk maçta 2-0'la geçen Liverpool, rövanş mücadelesinde de sahadan 3-2 galip ayrıldı. Liverpool, Devler Ligi'nde finale yükseldi. Liverpool'un rakibi, Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.
Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Liverpool'la karşı karşıya geldi. İspanyollar 2-0 mağlup oldukları ilk maçın rövanşında rakibi karşısında devreyi 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen Liverpool sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Devler Ligi'nde Liverpool'un finaldeki rakibi Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.
Villarreal'in gollerini Dia ve Coquelin kaydetti. Liverpool'da fileleri Fabinho, Luis Diaz ve Mane havalandırdı. Öte yandan Villarreal'de Capoue kırmızı kart gördü.
VILLARREAL - LIVERPOOL: 3-2
GOLLER: 3' Dia, 41' Coquelin, 62' Fabinho, 67' Luis Diaz, 75' Sadio Mane
KIRMIZI KART: 86' Capoue
İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Albiol, Pau Torres, Foyth, Estupinan, Capoue, Parejo, Coquelin, Dia, Lo Celso, Moreno
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Vin Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita, Mane, Salah, Jota