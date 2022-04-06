Chelsea - Real Madrid: 1-3

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk randevusunda son şampiyon Chelsea, bu kupayı tarihte en çok kazanan takım olan Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid, müsabakayı 3-1 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 21', 24' ve 46. dakikalarda Benzema kaydetti. Chelsea'nin tek golünü 40. dakikada Havertz attı.

Real Madrid bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

FİNALİN ADRESİ DEĞİŞTİ

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.