Bir mucize olmazsa Liverpool yarı finalde...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Benfica deplasmanına konuk oldu.

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmayı İngiliz ekibi 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ibrahima Konate, 34. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Luis Diaz kaydetti. Ev sahibi Benfica'nın golü ise 49. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Nisan'da Anfield Road'da oynanacak.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Benfica'yı 3-1 yendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Alman teknik adam maç sonu açıklamasında "Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Keşke o yediğimiz bir gol de olmasaydı. Daha iyi savunma yapabilirdik. Gerçekten iyi oyuncuları var" diye konuştu.

Portekiz temsilcisinin kalecisi Mile Svilar'ı maçın adamı ilan eden Klopp, "Benfica'nın kalecisi muhteşemdi. 4. golü de bulabilirdik ama hayal dünyasında değiliz. Ajax'a karşı yaptılar ama biz temkinli olacağız. Benfica'nın kalitesinin farkındayız" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.







