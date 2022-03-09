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Bayern Münih Salzburg'a gol olup yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih, evinde Salzburg'u 7-1 gibi tarihi bir skorla devirdi.

09.03.2022 - 07:03 |
Bayern Münih Salzburg'a gol olup yağdı

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci mücadelesinde RB Salzburg'u konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Allianz Arena'da oynandı. Zorlu müsabakada Clément Turpin düdük çaldı. Bayern Münih ile RB Salzburg arasında oynanan ilk müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Alman ekibi, rakibini 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih'in gollerini Robert Lewandowski (3), Serge Gnabry, Thomas Müller (2) ve Leroy Sane kaydetti. Salzburg'da fileleri havalandıran isim Kjaergaard oldu.

BAYERN - SALZBURG: 7-1

GOLLER: 12' Robert Lewandowski (P), 22' Robert Lewandowski (P), 23' Robert Lewandowski, 31' Serge Gnabry, 54' Thomas Müller, 70' Kjaergaard, 83' Thomas Müller, 86' Leroy Sane

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sane, Lewandowski.

RB Salzburg: Köhn, Kristensen, Wöber, Solet, Ulmer, Camara, Capaldo, Selwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi.

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