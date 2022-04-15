Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt
Barcelona, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. 1-1'lik ilk maçın ardından rakibini deplasmanda 3-2'le geçen Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.
15.04.2022 - 00:45 |
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Barcelona, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Kritik müsabaka Camp Nou'da oynandı. Zorlu müsabaka konuk takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
1-1'lik maçın ardından rakibini 3-2 mağlup eden Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Alman ekibinin gollerini Kostic (2) ve Borre kaydetti.
BARCELONA - FRANKFURT: 2-3
GOLLER: 4' Kostic (P), 36' Borre, 67' Kostic, 90+1' Busquets, 90+11' Depay (P)
KIRMIZI KART: 90+10' Ndicka
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang, Torres
Eintracht Frankfurt: Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre