FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiyonlar LigiBarcelona 2-3 Eintracht Frankfurt
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt
ABONE OL

Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. 1-1'lik ilk maçın ardından rakibini deplasmanda 3-2'le geçen Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

15.04.2022 - 00:45 |
Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Barcelona, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Kritik müsabaka Camp Nou'da oynandı. Zorlu müsabaka konuk takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

1-1'lik maçın ardından rakibini 3-2 mağlup eden Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Alman ekibinin gollerini Kostic (2) ve Borre kaydetti.

BARCELONA - FRANKFURT: 2-3

GOLLER: 4' Kostic (P), 36' Borre, 67' Kostic, 90+1' Busquets, 90+11' Depay (P)

KIRMIZI KART: 90+10' Ndicka

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang, Torres

Eintracht Frankfurt: Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!
    Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!
  2. Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
    Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
  3. Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
    Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
  4. Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu
    Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu
  5. Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0
    Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0
  6. Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...
    Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...
  7. Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...
    Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...
  8. Joachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...
    Joachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...
  9. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  10. Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...
    Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!

Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!

Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu

Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu

Sıradaki Haber