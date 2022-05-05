Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali için gözler Real Madrid Liverpool maçına çevrildi. Futbolseverler şampiyonun belli olacağı kritik maçı bekliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nin galibi kupanın sahibi olacak. Büyük final için Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Peki, Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Finalde, Real Madrid Liverpool kozlarını paylaşacak. Devler liginde sezonun şampiyonunu belirleyecek zorlu randevuda İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçına sahne olacak Real Madrid Liverpool maçı 28 Mayıs günü 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Militao, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Benzema.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané