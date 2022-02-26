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FutbolPolonya açıkladı! 'Fazla söze gerek yok Rusya ile maç yapmayacağız'
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Polonya açıkladı! 'Fazla söze gerek yok Rusya ile maç yapmayacağız'

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından "Daha fazla söz yok, harekete geçme zamanı! Polonya, Rusya'ya karşı Dünya Kupası playoff maçı oynamayacak" dedi.

26.02.2022 - 13:59 |
Polonya açıkladı! 'Fazla söze gerek yok Rusya ile maç yapmayacağız'

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza yaptığı açıklamada "Daha fazla söz yok, harekete geçme zamanı! Polonya, Rusya'ya karşı Dünya Kupası play-off maçı oynamayacak" dedi.

Lewandowski: Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum

Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Lewandowski de Başkan Kulesza'nın açıklaması ile ilgili olarak "Bu çok doğru bir karar! Ukrayna'ya karşı silahlı saldırılar devam ettiği müddetçe Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız!" ifadelerini kullandı.

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