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MHK'den skandal! Maça hakem atamayı unuttular

Dün radikal bir kararla 13 hakemin görevine son veren MHK bugün saat 12:00'de oynanması beklenen Galatasaray - Kasımpaşa U-16 maçına hakem atamayı unuttu.

09.03.2022 - 13:20 |
MHK'den skandal! Maça hakem atamayı unuttular

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.

Bugün saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde karşılaşmaya hakem atanmadığı ortaya çıktı.

TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'a alındığını kulüplere ileterek karşılaşmaya hakem atadı.

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