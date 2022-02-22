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Marcelo Saracci'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Leipzig'in sözleşmesini fesheden Saracci Levante ile anlaşmaya vardı.

22.02.2022 - 14:28 |
Marcelo Saracci'nin yeni takımı belli oldu

İspanya La Liga'da son sırada yer alan ve kümede kalma ihtimali bir hayli azalan Levante, Galatasaray 'ın eski sol beki Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık oynayan Marcelo Saracchi, Alman ekibi RB Leipzig'e dönmüştü. Ancak Leipzig Uruguaylı sol bekin sözleşmesini feshetmişti.

1998 doğumlu Saracchi, 2024 yılına kadar Levante forması giyecek. Uruguaylı sol bek, Galatasaray'daki 1.5 yılında 2 gol, 6 asistle oynad

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