Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte Jorge Jesus kariyeri ve son gelişmeler!

Yeni sezonu için planlamalarına devam eden Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim de gündemden düşmüyor. Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı sürerken ismi çokça konuşulan adaylar arasında Jorge Jesus ön plana çıkıyor. Adı Fenerbahçe ile anılan ve Başkan Ali Koç ile görüşmesi bir anda gündem olan Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelen son haberlere göre, Jorge Jesus, havaalanında verdiği demeçte ''Brezilya'ya geri dönmeyeceğim'' dedi. Gazetecilerin Fenerbahçe sorusuna ise "Belki" yanıtını veren Jesus, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı. Peki, Jorge Jesus Fenerbahçe’ye gelecek mi? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jorge Jesus kimdir? İşte Jorge Jesus kariyeri ve son gelişmeler!

JORGE JESUS FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Bir süredir Brezilya'da bulunan deneyimli teknik direktör için Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV'den çarpıcı bir iddia gelirken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olduğu vurgulandı.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus, havaalanında verdiği demeçte ''Brezilya'ya geri dönmeyeceğim'' dedi. Jesus, "Fenerbahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki öne çıkan isim, Jorge Jesus. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Lizbon'da Portekizli hoca ile bir araya geldiği biliniyor. Hatta söz konusu toplantıda Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da yer aldı.

Jesus, Brezilya'da gazetecilere yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüğünü kabul etmiş, diğer teklifleri ise reddettiğni söylemişti.

JORGE JESUS KİMDİR?

67 yaşındaki Jesus, Benfica'da başardıklarıyla adını dünyaya tanıttı. 2009/2010 sezonunda Portekiz devinin başına getirilen Jorge Jesus, 2015 yazına kadar görevde kaldı. 6 sezonda ligde 3 şampiyonluk, 3 kez de 2.'lik yaşadı. 5 kez Portekiz kupasını kazandı. 2012/2013'te Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea ile finalde karşılaştılar, kupayı İngiliz ekibi kazandı.

Benfica'nın ardından olaylı bir şekilde ezeli rakip Sporting'in başına geçti. Burada geçirdiği 3 sezonda ligde 1 2.'lik, 2 kez de 3.'lük yaşadı. 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ile macerayı tamamladı.

Sporting'in ardından rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. Temmuz 2018'de gittiği Al-Hilal Riyad'dan Ocak 2019'da ayrıldı. Burada bir Süper Kupa şampiyonluğu aldı.

Haziran 2019'da Brezilya ekibi Flamengo'ya giden Jesus, burada kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. 50 maçta 2.42 gibi bir puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kazanmadık kupa bırakmadı. Ligde, kupada, süper kupada şampiyon oldu. Güney Amerika'nın en büyük turnuvası olan Libertadores'i 38 yıl sonra Flamengo'nun müzesine getirdi. Libertadores şampiyonu ile kıtanın 2. büyük turnuvası Sudamericana'nın kazananını karşı karşıya getiren Recopa Sudamericana'yı da kazandı.

2020 yazında Brezilya ekibine veda eden Jesus, Benfica'ya döndü. İlk sezonunu 3. olarak tamamladı, 2. sezonda ilk 15 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken Aralık 2021'de görevine son verildi.