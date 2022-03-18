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İtalyaMontella gelince Balotelli'yi çağıracaklar demişlerdi! İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı
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Montella gelince Balotelli'yi çağıracaklar demişlerdi! İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı

İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçı kadrosu açıklanırken, Mario Balotelli aday kadroda yer almadı.

18.03.2022 - 19:25 |
Montella gelince Balotelli'yi çağıracaklar demişlerdi! İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nda aday kadro açıklandı.

Teknik direktör Roberto Mancini, 32 futbolcuya açıkladığı listede yer verirken, Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli aday kadroda yer almadı.

Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın iki ay önce gerçekleştirdiği hazırlık kampında yer almıştı.

İşte İtalya'nın kadrosu:

Montella gelince Balotelliyi çağıracaklar demişlerdi İtalya Milli Takım kadrosu açıklandı


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