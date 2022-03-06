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İtalyaMerih Demiral paylaştı gören dehşete düştü
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Merih Demiral paylaştı gören dehşete düştü

Dün Roma'yla kritik bir maça çıkan Atalanta'da Abraham'ın yaptığı ağır hareketi görmezden gelen hakeme Merih Demiral'den tepki geldi.

06.03.2022 - 12:34 |
Merih Demiral paylaştı gören dehşete düştü

Serie A ekibi Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Roma'ya mağlup oldukları maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Yıldız savunmacı Roma'nın forveti Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrası dizinden aldığı yaraların görselini ve pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu ne?" açıklamasını yaptı.

İşte genç stoperin yaptığı paylaşım:

Merih Demiraldan olay paylaşım Hakeme tepki. Galibiyet golünü Abraham attı, iki kırmızı kart çıktı. Roma'yı galibiyete götüren golü 32. dakikada Tammy Abraham attı. Atalanta'da 90+5'te Marten de Roon, ev sahibi ekipte ise 90+6'da Mkhitaryan kırmızı kart gördü.

Merih Demiral paylaştı gören dehşete düştü


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