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İspanyaEnes Ünal dün akşam Getafe tarihine geçti ama...
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Enes Ünal dün akşam Getafe tarihine geçti ama...

Dün akşam Atletico Madrid ağlarına iki gol bırakan Enes Ünal Getafe tarihine geçti.

13.02.2022 - 09:03 |
Enes Ünal dün akşam Getafe tarihine geçti ama...

Getafe formasıyla son haftalarda patlama yaşayan Enes Ünal, kulüp tarihine geçti.

Milli oyuncu Getafe tarihinde üst üste 3 maçta da gol atan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı. Bu sezon çıktığı son 7 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, takımının en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

2020 yazında 9 milyon euro bonservisle Villarreal'den Getafe'ye gelen 24 yaşındaki oyuncu Getafe formasıyla çıktığı 52 maçta 16 gol kaydetti.

Enes Ünal dün akşam Getafe tarihine geçti ama...

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