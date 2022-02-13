Enes Ünal dün akşam Getafe tarihine geçti ama...

Getafe formasıyla son haftalarda patlama yaşayan Enes Ünal, kulüp tarihine geçti.

Milli oyuncu Getafe tarihinde üst üste 3 maçta da gol atan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı. Bu sezon çıktığı son 7 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, takımının en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

2020 yazında 9 milyon euro bonservisle Villarreal'den Getafe'ye gelen 24 yaşındaki oyuncu Getafe formasıyla çıktığı 52 maçta 16 gol kaydetti.







