Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi

Leeds United Kulübü, teknik direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını açıkladı. İngiliz ekibi, Premier Lig'de son 4 maçını kaybederken, kalesinde 17 gol görmüştü.

İngiliz ekibinin Başkanı Andrea Radrizzani yaptığı açıklamada, "Görev sürem boyunca aldığım en zor karar oldu. Bielsa ile başarılı dönemler yaşadık. Ama geldiğimiz noktada kulüp için en iyi kararı almalıydık.

'Bielsa'ya başarılar dilerim'

Ligdeki durumumuzdan dolayı böyle bir değişim gerekliydi. Ligdeki son sonuçlar ve performansımız beklentilerimizin uzağında kaldı. Marcelo Bielsa'ya adanmışlığı ve hizmetleri için teşekkür ederim, kendisine kariyerinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.







