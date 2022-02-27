FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İngiltereLeeds United'da Bielsa dönemi sona erdi
Haberlerİngiltere Haberleri Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi
ABONE OL

Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi

Premier Lig takımlarından Leeds United Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdı.

27.02.2022 - 14:31 |
Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi

Leeds United Kulübü, teknik direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını açıkladı. İngiliz ekibi, Premier Lig'de son 4 maçını kaybederken, kalesinde 17 gol görmüştü.

İngiliz ekibinin Başkanı Andrea Radrizzani yaptığı açıklamada, "Görev sürem boyunca aldığım en zor karar oldu. Bielsa ile başarılı dönemler yaşadık. Ama geldiğimiz noktada kulüp için en iyi kararı almalıydık.

'Bielsa'ya başarılar dilerim'

Ligdeki durumumuzdan dolayı böyle bir değişim gerekliydi. Ligdeki son sonuçlar ve performansımız beklentilerimizin uzağında kaldı. Marcelo Bielsa'ya adanmışlığı ve hizmetleri için teşekkür ederim, kendisine kariyerinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Leeds Unitedda Bielsa dönemi sona erdi

SON DAKİKA

20 haftada 2 galibiyet! Altay nefes aldı20 haftada 2 galibiyet! Altay nefes aldı
6 maç aradan sonra 6 puanlık maç Giresunspor'un!6 maç aradan sonra 6 puanlık maç Giresunspor'un!
Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...
Antalya'da kamp yaptılar Rusya'ya öfke kustularAntalya'da kamp yaptılar Rusya'ya öfke kustular
Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdiLeeds United'da Bielsa dönemi sona erdi
Önce Fatih Terim'i şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor! Galatasaray'da bir ayrılık dahaÖnce Fatih Terim'i şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor! Galatasaray'da bir ayrılık daha
Slavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı! İsmail Kartal'dan Koç'a transfer raporuSlavia Prag maçından sonra ona hayran kaldı! İsmail Kartal'dan Koç'a transfer raporu
Cedi Osman'dan19 sayı, 5 asist, 4 ribauntCedi Osman'dan19 sayı, 5 asist, 4 ribaunt
Sinan Engin canlı yayında konuştu Fatih Terim'e gelen flaş teklifi duyurduSinan Engin canlı yayında konuştu Fatih Terim'e gelen flaş teklifi duyurdu
72 yaşındaki John Benjamin Toshack yoğun bakımda72 yaşındaki John Benjamin Toshack yoğun bakımda

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 haftada 2 galibiyet! Altay nefes aldı

20 haftada 2 galibiyet! Altay nefes aldı

6 maç aradan sonra 6 puanlık maç Giresunspor'un!

6 maç aradan sonra 6 puanlık maç Giresunspor'un!

Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...

Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...

Antalya'da kamp yaptılar Rusya'ya öfke kustular

Antalya'da kamp yaptılar Rusya'ya öfke kustular

Sıradaki Haber