Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en golcÃ¼ oyuncusu oldu

Ä°ngiltere Premier Lig'in 29uncu hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Manchester United, sahasÄ±nda Tottenham Hotspur'u konuk etti. Old Traffordta oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi ekip, 12nci dakikada Cristiano Ronaldo, takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi. 35inci dakikada Harry Kane penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gol ile skoru 1-1e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra tekrar sahneye Ã§Ä±kan Ronaldo, skoru 2-1e getirdi ve ilk yarÄ± bu skorla sonuÃ§landÄ±. 72nci dakikada Harry Maguire'nin kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle Tottenham, skoru 2-2'ye getirdi. 81'inci dakikada Cristiano Ronaldo, Alex Telles'in asistini ÅŸÄ±k bir kafa vuruÅŸuyla gole Ã§evirdi hat-trick yaparak skoru 3-2ye getirdi. KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmayÄ±nca Manchester United sahadan 3-2 galip ayrÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu sonucun ardÄ±ndan Manchester United puanÄ±nÄ± 50ye yÃ¼kseltirken Tottenham 45 puanda kaldÄ±.

RONALDO TARÄ°HÄ°N EN Ã‡OK GOL ATAN FUTBOLCUSU OLDU

Tottenham karÅŸÄ±sÄ±nda 3 gol kaydederek hat-trick yapan ve 807 kariyer golÃ¼ne ulaÅŸan Cristiano Ronaldo, FIFAnÄ±n resmi istatistik tutmamasÄ±na raÄŸmen 1931-1955 tarihleri arasÄ±nda 805 gol attÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen Avusturya-Ã‡ekya asÄ±llÄ± Josef BicanÄ± geride bÄ±rakarak profesyonel futbol tarihinde en Ã§ok gol atan futbolcu olmayÄ± baÅŸardÄ±. BrezilyalÄ± oyuncular Pele ve Romario, kariyerleri boyunca 1000den fazla gol atmasÄ±na raÄŸmen bu gollerin iÃ§erisinde amatÃ¶r, resmi olmayan ve hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nda atÄ±lan goller de yer alÄ±yor.

BÄ°R REKOR DA MANCHESTER UNITEDTAN

Manchester UnitedÄ±n Tottenham karÅŸÄ±sÄ±nda 3-2 galip geldiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma ev sahibi ekip iÃ§in de ayrÄ± bir Ã¶nem ifade etti. Bu galibiyet ile Premier Lig tarihinde iÃ§ sahada 400Ã¼ncÃ¼ galibiyetine ulaÅŸan Manchester United, bu istatistiÄŸe ilk ulaÅŸan takÄ±m olmayÄ± baÅŸardÄ±. Premier Ligde iÃ§ sahada 572 maÃ§a Ã§Ä±kan Manchester ekibi, 400 galibiyet, 108 beraberlik ve 64 maÄŸlubiyet aldÄ±.