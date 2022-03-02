20 yıllık Chelsea'yi satma kararı aldı 1 haftada teklif yağdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramoviç'in kulübü satmak istediği ve şimdiden teklifler aldığı öne sürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Putin'in en büyük destekçilerinden Abromoviç üzerindeki baskılar artmıştı. Geçtiğimiz günlerde Londra ekibinin yönetimini Chelsea Vakfı Mütevelli Heyeti'ne bıraktığını duyuran Rus oligarkın İngiltere'deki mal varlıklarını da elden çıkarmak istediği iddia edildi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yakın olarak çalıştığı iş adamlarının çoğu, işgal sonrası ağır yaptırımlara maruz kaldı. Fakat henüz Abramoviç herhangi yaptırım almadı. Abramoviç, Chelsea'yi etkileyen bu yaptırımları savuşturmak için kulübün 'yöneticiliğini' kulübün yardım mütevelli heyetine devretmeye çalıştı, ancak bu hamlesi iş yaramadı.



'Chelsea'nin çıkarlarını düşünerek...'

Aldığı karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Rus milyarder, "Yaklaşık 20 yıldır sahibi olduğum Chelsea'de daima kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu nedenle bugün kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

1 HAFTADIR CHELSEA İÇİN TEKLİF ALIYOR

Rus işgalinin şiddetlenmesiyle Abramoviç'e baskılar artarken, Rus milyarder flaş bir karar aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Abramoviç, Chelsea'nin satışı için yaklaşık 1 haftadan bu yana teklif alıyor. Kulübü kesin olarak elden çıkarmaya karar veren Rus iş adamı daha önce gelen 2 milyar poundluk teklifleri reddetmişti. Chelsea'ye verdiği 1.5 milyar sterlini de tahsil etmek isteyen Abramoviç gelen teklifleri bu doğrultuda değerlendiriyor.



Chelsea, Abramoviç ile mümkün olan her kupayı kazandı

Rus iş insanı, Rusya'nın en zengin insanlarından biri olarak biliniyor ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğuna inanılıyor. Chelsea Vakfı, kulübün toplum ve eğitim bölümlerinde faaliyetler yürütüyor. Vakfın başkanı ABD'li avukat Bruce Buck, aynı zamanda bir bütün olarak kulübün de başkanı. Abramoviç'in Chelsea'in sahibi olduğu süre boyunca kulüp, iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig, bir FA Kupası, iki kez Avrupa Ligi ve üç kez de Lig Kupası kazandı. Ağustos 2021'de UEFA Süper Kupası'nı da müzesine götüren ve son olarak da Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Maviler, Abramovich döneminde mümkün olan her kupayı kaldırmış oldu. (Skorer)







