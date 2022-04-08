FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FutbolGaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?
HaberlerFutbol Haberleri Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?
ABONE OL

Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?

Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep'e gidilemediğinden maç ertelenmişti. Futbolseverler şimdi ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçının ne zaman olacağını sorguluyor. Peki, Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?

08.04.2022 - 10:44 |
Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kafileyi taşıyan uçak şehre iniş yapamadı. Bordo-mavili takımı taşıyacak uçağın sis nedeniyle Trabzon'a inemediği ifade edildi. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK - Trabzonspor maçını erteledi. Peki, Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

8 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, CANLI MI YAYINLANACAK?

20.30'da oynanacağı ifade edilen mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor'a yenilen Trabzonspor, dış sahada üst üste 2+ maçlık mağlubiyet serisini en son Nisan-Ekim 2016 arasında yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine akan oyunda en fazla isabetli orta yapma imkanı veren takım Trabzonspor. Gaziantep FK ise şu ana kadar akan oyunda yaptığı 76 isabetli ortanın beşini gole çevirebildi.

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, ilk 11 başladığı son dört Süper Lig maçında 8 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaşan Andreas Cornelius'un, kariyerinde daha fazla lig golü attığı tek sezon 2012/13. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlarla oynadığı yedi Süper Lig maçında iki gol sevinci yaşayabilen Erol Bulut, sadece gol atabildiği karşılaşmalardan puan çıkarabildi: İstanbul Başakşehir 1-1 Yeni Malatyaspor & Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe.

 

SON DAKİKA
  1. İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir
    İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir
  2. Aboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı
    Aboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı
  3. Valerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti
    Valerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti
  4. Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu
    Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu
  5. Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?
    Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?
  6. Ali Koç'un 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi! G.Saray'ın yeni hocası...
    Ali Koç'un 2 sene peşinden koştuğu teknik direktörü Metin Öztürk bitirdi! G.Saray'ın yeni hocası...
  7. Hull City, Cilegon derken İspanyollar Mesut Özil'in yeni adresini açıkladı
    Hull City, Cilegon derken İspanyollar Mesut Özil'in yeni adresini açıkladı
  8. Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!
    Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!
  9. İki önemli hata ortaya çıktı! 30 Nisan'daki seçim iptal...
    İki önemli hata ortaya çıktı! 30 Nisan'daki seçim iptal...
  10. Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'
    Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Aboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Aboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Valerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti

Valerien İsmael, Sergen Yalçın'ın 3 prensini beğenmedi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esti

Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu

Adına şarkılar yapılmıştı! Beşiktaş'ın efsanesi, Valerien İsmael'in yardımcısı oldu

Sıradaki Haber