Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman? Ertelenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kafileyi taşıyan uçak şehre iniş yapamadı. Bordo-mavili takımı taşıyacak uçağın sis nedeniyle Trabzon'a inemediği ifade edildi. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK - Trabzonspor maçını erteledi. Peki, Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

8 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, CANLI MI YAYINLANACAK?

20.30'da oynanacağı ifade edilen mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor'a yenilen Trabzonspor, dış sahada üst üste 2+ maçlık mağlubiyet serisini en son Nisan-Ekim 2016 arasında yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine akan oyunda en fazla isabetli orta yapma imkanı veren takım Trabzonspor. Gaziantep FK ise şu ana kadar akan oyunda yaptığı 76 isabetli ortanın beşini gole çevirebildi.

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, ilk 11 başladığı son dört Süper Lig maçında 8 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaşan Andreas Cornelius'un, kariyerinde daha fazla lig golü attığı tek sezon 2012/13. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlarla oynadığı yedi Süper Lig maçında iki gol sevinci yaşayabilen Erol Bulut, sadece gol atabildiği karşılaşmalardan puan çıkarabildi: İstanbul Başakşehir 1-1 Yeni Malatyaspor & Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe.