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FransaPablo Longoria doğruladı! Cengiz Ünder'den 5 yıllık imza
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Pablo Longoria doğruladı! Cengiz Ünder'den 5 yıllık imza

Sözleşmesinde 8.4 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder, Marsilya ile 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere...

05.04.2022 - 07:46 |
Pablo Longoria doğruladı! Cengiz Ünder'den 5 yıllık imza

Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da kiralık olarak oynayan, bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'in geleceği büyük oranda belli oldu.

İtalyan basını, Cengiz Ünder'in Marsilya'da yoluna devam edeceğini duyurdu. Çıkan haberde, 24 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibiyle sözleşme görüşmelerine başladığı belirtildi.

Cengiz Ünder'in Marsilya ile 5 yıllık kontrat imzalayacağının altı çizildi.

Öte yandan Marsilya'nın, Cengiz Ünder'in kiralık sözleşmesinde yer alan "8,4 Milyon Euro'ya satın alınabilir" opsiyonunu kullanacağı vurgulandı. Kısa bir süre önce Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın da bu gelişmeyi doğruladığı hatırlatıldı.

İtalyan ekibi Roma'nın Cengiz Ünder'in bir sonraki satışından %20 pay alacağı belirtildi.

Marsilya formasıyla bu sezon 32 maça resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Pablo Longoria doğruladı Cengiz Ünderden 5 yıllık imza

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