FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FutbolFIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
HaberlerFutbol Haberleri FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
ABONE OL

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Brezilya ekibi Palmeiras'ı uzatma dakikalarında attığı golle yenen Chelsea şampiyonluğunu ilan etti.

13.02.2022 - 10:04 |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea ile Libertadores Kupası'nın son kazananı Brezilya temsilcisi Palmeiras, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Mohammed Bin Zayed Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Chelsea, Lukaku'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Palmeiras, 64'üncü dakikada Veiga ile rakibine yanıt verirken, normal sürenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maçta uzatma bölümüne geçildi.

117'nci dakikada penaltı kazanan Chelsea'de topun başına Havertz geçti. Alman futbolcu top ile kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Palmeiras'ta 120+6'ncı dakikada Luan kırmızı kart görürken, Brezilya temsilcisi 10 kişi kaldı.

Havertz'in golüyle maçta gol perdesi kapanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da zafere ulaşan takım oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupasında şampiyon Chelsea

    SON DAKİKA

    Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!
    Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadıSergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı
    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklamaTürkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklama
    Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1
    Necati Ateş'ten Torrent'e misilleme! İşte o paylaşımNecati Ateş'ten Torrent'e misilleme! İşte o paylaşım
    Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldıGalatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı
    Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
    Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyorEkuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor
    Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...
    Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!

    Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!

    Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

    Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklama

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklama

    Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1

    Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1

    Sıradaki Haber