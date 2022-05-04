Fenerbahçe 5 yıldız oldu mu, Fenerbahçe 5. yıldızı takacak mı? UEFA Fenerbahçe 28 şampiyonluk kararı!

Fenerbahçe Kulübü 1959 senesinden önceki şampiyonlukların da sayılması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. UEFA, Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirledi. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, yaptığı paylaşımlarla ise gündem oldu. Peki, Fenerbahçe 5. yıldızı takacak mı, UEFA Fenerbahçe 28 şampiyonluk kararı ne?

UEFA FENERBAHÇE 28 ŞAMPİYONLUK KARARI AÇIKLANDI MI, FENERBAHÇE 5 YILDIZ OLDU MU?

TFF henüz Fenerbahçe 28 şampiyonluk açıklaması yapmadı.

SİPAHİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe olarak TFF’ye yaptığımız başvuruda, Türkiye’de ULUSAL şampiyonaların TFF tarafından oynatılmaya 1924 yılında başladığını belirtmiş, 59’a kadar ULUSAL şampiyonaların tescilini istemiştik.

Hayır onlar bölgesel diyenler de malumdu!!

UEFA ise, bizzat kendi websitesinde yayınladığı;

Türk Futbol Tarihini anlatan yeni ortaya çıkan belgede;

Türkiye’de, bizzat TFF tarafından oynatılan, ULUSAL TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİ, 1924 yılı olarak belirlediğini resmen açıkladı.

Özetle; UEFA da, kendi websitesinde yayınladığı resmi yayın ve belgede;

1923 yılında TFF’nin kurulmasından 1 yıl sonra, aynen bizim iddia ettiğimiz gibi;

1924 YILINDA TÜRKİYE ULUSAL FUTBOL ŞAMPİYONLUKLARININ başladığını resmen açıklamış oldu !!

FENERBAHÇE 5. YILDIZ TAKACAK MI?

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğunu açıklamıştı. TFF'nin bu başvuruyu kabul etmesi durumunda sarı-lacivertli takımın şampiyonluk sayısı 19'dan 28'e yükselecek ve 5. yıldızı takacak.

TFF henüz başvuruyu değerlendirdiğine dair açıklama yapmadı.