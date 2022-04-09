Fenerbahçe 175 milyon TL, Beşiktaş 12 milyon euro, Galatasaray 500 bin dolar... Okan Binici: Kulüpler dijitale daha önem veriyor

Ekol Tanıtım ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Okan Binici, dijital reklam sektörünün dünya genelinde etkileyici bir hızla büyüdüğünü söyledi. Binici, 2021 yılında küresel TV reklam harcamalarının yüzde 15 artarak, 160 milyar doları aştığını; 2024 yılına kadar da 170 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Dijital reklama en çok harcama yapan ülkelerin büyük ülkeler olduğunu vurgulayarak, “Ekonomisi güçlü ülkelerde dijital reklamcılığa önem veriliyor.” dedi.



Ekol Tanıtım ve Organizasyon Başkanı Okan Binici, dijital dönüşümün etkilediği sektörlerin başında gelen reklam sektörünün bugünü ve geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde dijital reklamcılığın, işletmelerin gelişmesinde kilit rol oynadığına işaret eden Binici, “Dijitalleşme hayatın her alanına yayılırken ‘dönüşüm’ kavramı göz korkutucu olabiliyor. Çünkü dönüşüm, yeni bir şeye adapte olmak demektir. Şirketlerin başarıları da burada netleşiyor. Dönüşüme ayak uyduranlar, geleneksel yöntemlerde ısrar edenlerin bir adım önüne geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“Dijital reklam harcamaları 455 milyar dolara ulaştı”



“Sektör, etkileyici bir hızla büyüyor.” diyen Binici, Statista’nın dijital reklam verilerini paylaştı. 2021 yılında dünya çapında dijital reklam harcamalarının 455 milyar dolara ulaştığını anımsatan Binici, “Dijital reklam sektörü 2021 yılında istikrarlı bir büyüme kaydetti. 2024'te 645 milyar doları aşması beklenen dijital reklam harcamalarının, 2026 yılında 1 trilyon doları geçmesi öngörülüyor.” dedi.



2021 yılında küresel TV reklam harcamalarının yüzde 15 artarak, 160 milyar doları aştığını; 2024 yılına kadar da 170 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini ifade eden Okan Binici, mobil internet reklamcılığının da küresel reklam pazarında hızla büyüyen bir mecra olduğuna işaret etti. 2021 yılında dünya çapında mobil reklam harcamalarının yaklaşık 288 milyar doları bulduğuna işaret eden Binici, bu rakamın 2024 yılına kadar 410 milyar dolara ulaşmasının beklendiğine dikkat çekti. Ayrıca, 2021’de küresel medya sahiplerinin reklam gelirlerinin 763 milyar dolara ulaştığını vurguladı.



“Ekonomisi güçlü ülkelerde dijital reklamcılığa önem veriliyor”



Okan Binici, şöyle devam etti; “Reklama en çok harcama yapan ülke, ABD oldu. Amerika’yı Asya Pasifik ve Batı Avrupa izliyor. Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa bölgelerindeki ülkeler, dijital reklama en az harcama yapan ülkeler oldu. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere ekonomisi güçlü ülkelerde dijital reklamcılığa önem veriliyor.” sözlerini kaydetti. Türkiye’nin, dijital reklam harcamalarının büyük ülkelere nispetle az olduğuna işaret eden Binici, şunları söyledi: “Türkiye’de 2021 yılının ilk iki çeyreğinde medya ve reklam yatırımları 10 milyar lirayı geçti. Bu rakam, bu sektörde ne kadar bir büyük potansiyel olduğunu gözler önüne seriyor. Dijital dönüşüm, bu potansiyelin odağında bulunuyor. Pazarlamada dijital dönüşüme ayak uyduran firmalar, geleceğe emin adımlarla yürüyor. Güçlü dijital kanallarla rekabet avantajı elde edilebilir. Bu sebeple özellikle küçük ve büyük ölçekli işletmelerin dijital reklamcılıktaki dönüşüme ayak uydurması gerekir.”



“Metaverse reklamcılığı dönüştürecek”



Okan Binici, son 1 yıldır dijital ekosisteme giren metaverse’ün birçok sektörü etkileyeceğine ve dönüştüreceğine de dikkat çekti. Binici, “Bu sanal evren, reklamcılık sektörünü de dönüştürecek. Metaverse, yeni birçok reklam alanına sahip. Bu sebeple markalar artık metaverse’e de ayak uydurmak zorunda kalacak. Büyük markalar, metaverse’deki reklam alanlarından yararlanmak için büyük yatırımlar yapıyor. Bu alanları yakın gelecekte daha küçük ölçekli firmalar da kullanmaya başlayacak. Bu sebeple şirketlerin dijital dönüşüm ile birlikte metaverse’ü de gündemleri alması gerekiyor.”



Galatasaray Bitget ile 3 aylığına 500 bin euro gibi bir rakama anlaşmaya varırken, Fenerbahçe dijital reklam gelirlerinden 175 milyon TL, Beşiktaş ise 12 milyon euro'luk kazanç kapısı geliri elde ettiler.