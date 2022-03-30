Dünya kupası kura çekimi ne zaman, 2022 Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası kura çekimi canlı mı yayınlanacak?

Dünya Kupası için heyecan dorukta. Katar’da yapılacak organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 19 takım belli olmuştu, 12 takım daha Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanacak. Peki, 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor. Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, CANLI MI?

Dünya Kupası - Kura Çekimi programı etkinliği, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık’ta çeyrek, 13-14 Aralık’ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022’de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu’nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022’de Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

2022 DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR

Katar

Brezilya

Arjantin

Kolombiya

Uruguay

Almanya

Belçika

Danimarka

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

İspanya

İsviçre

Sırbistan

İran

Güney Kore

Japonya

Suudi Arabistan

Kanada